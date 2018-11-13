Радбез ООН скликає екстрену зустріч щодо ситуації в секторі Газа

Фотог: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Кувейт і Болівія запросили провести екстрене засідання РБ ООН

Кувейт і Болівія запросили провести екстрене засідання Ради безпеки ООН через ескалації напруженості в секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

Повідомляється, що розвиток ситуації в анклаві буде розглянуто на сьогоднішньому закритому засіданні Радбезу ООН.

Як зазначає агентство, починаючи з вечора 12 листопада в Ізраїлі в результаті атак палестинців загинула одна людина, понад 50 отримали поранення. Жертвами відповідних атак ізраїльської армії в секторі Газа стали семеро людей, більше 25 осіб постраждали.

Нагадаємо, початку обстрілу з сектора Газа в понеділок, 12 листопада, в лікарні ізраїльських міст Ашкелон і Беер-Шева надійшов 21 поранений. Як повідомили у збройних силах Ізраїлю (ЦАХАЛ), після 16:00 станом на 22:00 12 листопада з сектора Газа по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет.

Сьогодні військово-політичний кабінет Ізраїлю розпорядився продовжувати обстріли сектора Газа до тих пір, поки в цьому є необхідність".