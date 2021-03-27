Совбез ООН на следующей неделе обсудит запуски ракет КНДР

Совет безопасности Организации Объединенных Наций во вторник, 30 марта, обсудит пуски ракет Северной Кореи (КНДР) . Ситуацию будет обсуждать комитет Совбеза по санкциям.

Заседание Совбеза ООН будет неофициальным. Его проведение потребовали пять стран-участниц - Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Эстония.

Напомним, в прошлое воскресенье Северная Корея провела пуски двух ракет малой дальности. При этом в КНДР не комментировали свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.

Спустя еще несколько дней в КНДР заявили о проведении запуска новой тактической ракеты. Также в Северной Корее подтвердили, что в воскресенье производился пуск двух крылатых ракет.

После этого президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.

Позже в Северной Корее заявили, что запуск ракет был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.