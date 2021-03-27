Совбез ООН на следующей неделе обсудит запуски ракет КНДР

Совет безопасности Организации Объединенных Наций во вторник, 30 марта, обсудит пуски ракет Северной Кореи (КНДР). Ситуацию будет обсуждать комитет Совбеза по санкциям.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Заседание Совбеза ООН будет неофициальным. Его проведение потребовали пять стран-участниц - Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Эстония.
Напомним, в прошлое воскресенье Северная Корея провела пуски двух ракет малой дальности. При этом в КНДР не комментировали свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.
Спустя еще несколько дней в КНДР заявили о проведении запуска новой тактической ракеты. Также в Северной Корее подтвердили, что в воскресенье производился пуск двух крылатых ракет.
После этого президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.
Позже в Северной Корее заявили, что запуск ракет был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.