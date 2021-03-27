Власти КНДР запуск баллистических ракет назвали самообороной
Последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи. КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности 25 марта.
Это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта.
"Проведенный на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства", - говорится в сообщении.
Напомним, издание The Washington Post писало, что КНДР в минувшее воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.
КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям, говорилось в материале издания.
После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.