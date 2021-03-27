Власти КНДР запуск баллистических ракет назвали самообороной

Последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи. КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности 25 марта.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) .

Это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта.

"Проведенный на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства", - говорится в сообщении.