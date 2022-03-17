Совбез ООН проголосует за решение России по Украине в эту пятницу

По словам дипломатов, такое решение обречено на провал, поскольку оно не подталкивает к прекращению боевых действий или вывода российских войск из территории Украины.

В проекте резолюции также не говорится об ответственности и не признается факт вторжения России в Украину.

Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд назвала это "вопиющими упущениями" в видео, опубликованном во вторник в Twitter, и заявила, что Россия "играет в игру". Она сказала, что Великобритания не будет голосовать за проект текста России.

"Их резолюция призывает стороны уважать международное гуманитарное право, но упускает из виду тот факт, что Россия совершает военные преступления", - сказала она.

Вудворд также добавила, что российское вторжение стало причиной гуманитарного кризиса в Украине.

Для принятия резолюции Совета Безопасности требуется как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны России, Китая, Великобритании, Франции или США. Дипломаты заявили, что российская резолюция провалится, потому что большинство из 15 членов, скорее всего, воздержатся.

По словам дипломатов, по просьбе США, Албании, Великобритании, Франции, Ирландии и Норвегии Совет Безопасности ООН также соберется в четверг, 17 марта, чтобы обсудить войну в Украине.