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Радбез ООН проголосує за рішення Росії щодо України цієї п'ятниці

Фото: Рада Безпеки ООН (un.org)
Автор: Роман Мирончук

Рада Безпеки ООН має проголосувати в п'ятницю, 18 березня, за складеним Росією закликом про доступ до допомоги та захисту цивільного населення в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами дипломатів, таке рішення приречене на провал, оскільки воно не підштовхує до припинення бойових дій або виведення російських військ з території України.

У проєкті резолюції також не йдеться про відповідальність і не визнається факт вторгнення Росії в Україну.

Представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд назвала це "кричущим упущенням" у відео, опублікованому у вівторок в Twitter, і заявила, що Росія "грає в гру". Вона сказала, що Великобританія не голосуватиме за проєкт тексту Росії.

"Їх резолюція закликає сторони поважати міжнародне гуманітарне право, але упускає з уваги той факт, що Росія скоює військові злочини", - сказала вона.

Вудворд також додала, що російське вторгнення стало причиною гуманітарної кризи в Україні.

Для прийняття резолюції Ради Безпеки потрібно як мінімум дев'ять голосів і відсутність вето з боку Росії, Китаю, Великобританії, Франції або США. Дипломати заявили, що російська резолюція провалиться, тому що більшість з 15 членів, швидше за все, утримаються.

За словами дипломатів, на прохання США, Албанії, Великобританії, Франції, Ірландії та Норвегії Рада Безпеки ООН також збереться в четвер, 17 березня, щоб обговорити війну в Україні.

Нагадаємо, Міноборони Британії попередило про підготовку РФ операції під "чужим прапором" з біологічною або хімічною зброєю.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що брехнею на Радбезі ООН Росія вистрілила собі в ногу.

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