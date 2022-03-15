Минобороны Британии предупредило о подготовке РФ операции под "чужим флагом" с био- или химоружием

В министерстве обороны Великобритании рассказали о вероятной подготовке Россией спецоперации, чтобы обвинить Украину якобы в наличии химического или биологического оружия и готовности его использовать, и таким образом попытаться оправдать свое вторжение и войну против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter британского оборонного ведомства.

По данным Минобороны Британии, такая операция может принять форму псевдо-нападения, инсценированного "обнаружения" агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств о якобы планах Украины по применению хим- или биооружия.

"Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие в операции под "чужим флагом"", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее США допустили, что Россия может применить против Украины химическое или биологическое оружие.

Перед этим постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на Совбезе, отреагировал на российские фейки о якобы тайных лабораториях в нашей стране и отметил, что такой ложью Россия "выстрелила себе в ногу".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.