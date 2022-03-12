ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ложью на Совбезе ООН Россия выстрелила себе в ногу, - Кислица

Новина українською →
Нью-Йорк, Суббота 12 марта 2022 04:39
Ложью на Совбезе ООН Россия выстрелила себе в ногу, - Кислица Сергей Кислица (Фото: dialog.ua)
Автор: Константин Широкун

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая в пятницу на Совбезе, прокомментировал его решение внеочередного заседания по тайным лабораториям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы хорошо знаем, что маниакальная одержимость, с которой Путин фантазирует о несуществующем биологическом, или химическом оружии, или других угрозах в Украине, очень опасна. Это на самом деле может указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию «под чужим флагом", - сказал дипломат.

"Созвав это заседание, страна-агрессор снова выстрелила себе в ногу", - заявил Кислица, отметив, что еще очевиднее стал "безумный бред Путина и его марионеток, в том числе российской миссии при ООН".

По его мнению, манипулирование, к которому прибегает Россия, распространяя откровенную ложь, показывает неуважение к членам Совета Безопасности и подрывает доверие к нему как к институту.

"На самом деле, Совбез должен рассматривать военные преступления и преступления против человечности, которые российская федерация совершает что ни день с 24 февраля 2022 года", - добавил постпред.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит