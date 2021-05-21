Блинкен планирует поездку на Ближний Восток
Госсекретарь США Энитони Блинкен планирует поездку на Ближний Восток. Это произошло после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.
О своих планах Энтони Блинкен написал на своей странице в Twitter.
Блинкен пишет, что приветствовал то, что обе стороны договорились о прекращении огня.
Из сообщения главного дипломата США следует, что на Ближнем Востоке он встретится израильскими, палестинскими и региональными лидерами.
"В ближайшие дни я поеду в регион и с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами", - говорится в сообщении Блинкена.
Эту информацию подтверждают и в Госдепартаменте США. Там сказано, что Блинкен поговорил со своим израильским коллегой, главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Он "приветствовал" соглашение о прекращении огня. Также в ходе беседы оба официальных лица "выразили благодарность Египту за посреднические усилия".
"Оба лидера выразили благодарность за посреднические усилия Египта. Госсекретарь отметил, что он будет оставаться в тесном контакте со своим египетским коллегой и другими заинтересованными сторонами в регионе", - говорится в сообщении Госдепартамента США.
Напомним, Военный кабинет Израиля проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа и ХАМАС согласился с перемирием. Боевые действия длились 11 дней и привели к многим жертвам.
Ранее сообщалось, что Байден поприветствовал прекращение огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.