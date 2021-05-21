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Блинкен планирует поездку на Ближний Восток

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США, Пятница 21 мая 2021 06:51
Блинкен планирует поездку на Ближний Восток Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энитони Блинкен планирует поездку на Ближний Восток. Это произошло после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.

О своих планах Энтони Блинкен написал на своей странице в Twitter.

Блинкен пишет, что приветствовал то, что обе стороны договорились о прекращении огня.

Из сообщения главного дипломата США следует, что на Ближнем Востоке он встретится израильскими, палестинскими и региональными лидерами.

"В ближайшие дни я поеду в регион и с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами", - говорится в сообщении Блинкена.

Эту информацию подтверждают и в Госдепартаменте США. Там сказано, что Блинкен поговорил со своим израильским коллегой, главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Он "приветствовал" соглашение о прекращении огня. Также в ходе беседы оба официальных лица "выразили благодарность Египту за посреднические усилия".

"Оба лидера выразили благодарность за посреднические усилия Египта. Госсекретарь отметил, что он будет оставаться в тесном контакте со своим египетским коллегой и другими заинтересованными сторонами в регионе", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Напомним, Военный кабинет Израиля проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа и ХАМАС согласился с перемирием. Боевые действия длились 11 дней и привели к многим жертвам.

Ранее сообщалось, что Байден поприветствовал прекращение огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.

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