Госсекретарь США Энитони Блинкен планирует поездку на Ближний Восток. Это произошло после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.

О своих планах Энтони Блинкен написал на своей странице в Twitter .

Блинкен пишет, что приветствовал то, что обе стороны договорились о прекращении огня.

Из сообщения главного дипломата США следует, что на Ближнем Востоке он встретится израильскими, палестинскими и региональными лидерами.

"В ближайшие дни я поеду в регион и с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами", - говорится в сообщении Блинкена.

Эту информацию подтверждают и в Госдепартаменте США. Там сказано, что Блинкен поговорил со своим израильским коллегой, главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Он "приветствовал" соглашение о прекращении огня. Также в ходе беседы оба официальных лица "выразили благодарность Египту за посреднические усилия".