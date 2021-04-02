Совбез ООН единогласно осудил убийства сотен мирных жителей Мьянмы
Совет Безопасности ООН единогласно осудил насилие в отношении мирных демонстрантов со стороны властей Мьянмы. Страны-участники в своем заявлении, распространенном в четверг, 1 апреля, зафиксировали "смерть сотен мирных жителей, в том числе женщин и детей".
Совбез выразил обеспокоенность "стремительно ухудшающейся ситуацией" в стране, передает DW.
Совбез ООН начал обсуждение последней вспышки насилия в Мьянме в среду по предложению Великобритании. Только в субботу, по данным ООН, в стране были убиты 107 человек, в том числе 7 детей. Субботу, 27 марта, называют самым кровопролитным днем с начала протеста против захвативших власть военных.
Между тем специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер еще в среду призвала Совбез прибегнуть к незамедлительным действиям в свете продолжающегося насилия.
"Изучите все доступные инструменты, чтобы предпринять коллективные действия и сделать то, что правильно, то, чего заслуживает народ Мьянмы - и тем самым предотвратить катастрофу на разных уровнях в самом сердце Азии", - подчеркнула спецпосланник на заседании Совбеза ООН.
Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.
Напомним, в ходе протестов в субботу 27 марта силы безопасности Мьянмы убили 114 человек. Это "самый кровавый день насилия" со времен начала военного переворота.
Вскоре генсек ООН Антониу Гуттериш "самым решительным образом" осудил насилие на протестах в Мьянме и призвал военных удержатся от кровопролития.