Радбез ООН одноголосно засудив вбивства сотень мирних жителів М'янми

Рада Безпеки ООН одноголосно засудила насильство щодо мирних демонстрантів з боку влади М'янми . Країни-учасники у своїй заяві, поширеній у четвер, 1 квітня, зафіксували "смерть сотень мирних жителів, в тому числі жінок і дітей".

Радбез ООН почав обговорення останнього спалаху насильства в М'янмі в середу за пропозицією Великобританії. Тільки в суботу, за даними ООН, в країні було вбито 107 осіб, у тому числі 7 дітей. Суботу, 27 березня, називають самим кровопролитним днем з початку протесту проти захопили владу військових.

Між тим спеціальний посланник глави ООН по М'янмі Крістін Шранер-Бургенер ще в середу закликала Радбез вдатися до негайних дій у світлі триваючого насильства.

"Вивчіть всі доступні інструменти, щоб зробити колективні дії і зробити те, що правильно, те, чого заслуговує народ М'янми - і тим самим запобігти катастрофі на різних рівнях у самому серці Азії", - підкреслила спецпосланець на засіданні Радбезу ООН.