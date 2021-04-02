Радбез ООН одноголосно засудив вбивства сотень мирних жителів М'янми
Рада Безпеки ООН одноголосно засудила насильство щодо мирних демонстрантів з боку влади М'янми. Країни-учасники у своїй заяві, поширеній у четвер, 1 квітня, зафіксували "смерть сотень мирних жителів, в тому числі жінок і дітей".
Радбез висловив стурбованість "стрімко погіршується ситуацією в країні, передає DW.
Радбез ООН почав обговорення останнього спалаху насильства в М'янмі в середу за пропозицією Великобританії. Тільки в суботу, за даними ООН, в країні було вбито 107 осіб, у тому числі 7 дітей. Суботу, 27 березня, називають самим кровопролитним днем з початку протесту проти захопили владу військових.
Між тим спеціальний посланник глави ООН по М'янмі Крістін Шранер-Бургенер ще в середу закликала Радбез вдатися до негайних дій у світлі триваючого насильства.
"Вивчіть всі доступні інструменти, щоб зробити колективні дії і зробити те, що правильно, те, чого заслуговує народ М'янми - і тим самим запобігти катастрофі на різних рівнях у самому серці Азії", - підкреслила спецпосланець на засіданні Радбезу ООН.
Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.
Нагадаємо, в ході протестів в суботу 27 березня сили безпеки М'янми вбили 114 осіб. Це "найкривавіший день насильства" з часів початку військового перевороту.
Незабаром генсек ООН Антоніу Гуттеріш "найрішучішим чином" засудив насильство на протестах в М'янмі і закликав військових втриматися від кровопролиття.