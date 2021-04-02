ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Радбез ООН одноголосно засудив вбивства сотень мирних жителів М'янми

Новость на русском → Янгон, П'ятниця 02 квітня 2021 04:40
Радбез ООН одноголосно засудив вбивства сотень мирних жителів М'янми Фото: протести в М'янмі (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Рада Безпеки ООН одноголосно засудила насильство щодо мирних демонстрантів з боку влади М'янми. Країни-учасники у своїй заяві, поширеній у четвер, 1 квітня, зафіксували "смерть сотень мирних жителів, в тому числі жінок і дітей".

Радбез висловив стурбованість "стрімко погіршується ситуацією в країні, передає DW.

Радбез ООН почав обговорення останнього спалаху насильства в М'янмі в середу за пропозицією Великобританії. Тільки в суботу, за даними ООН, в країні було вбито 107 осіб, у тому числі 7 дітей. Суботу, 27 березня, називають самим кровопролитним днем з початку протесту проти захопили владу військових.

Між тим спеціальний посланник глави ООН по М'янмі Крістін Шранер-Бургенер ще в середу закликала Радбез вдатися до негайних дій у світлі триваючого насильства.

"Вивчіть всі доступні інструменти, щоб зробити колективні дії і зробити те, що правильно, те, чого заслуговує народ М'янми - і тим самим запобігти катастрофі на різних рівнях у самому серці Азії", - підкреслила спецпосланець на засіданні Радбезу ООН.

Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.

Нагадаємо, в ході протестів в суботу 27 березня сили безпеки М'янми вбили 114 осіб. Це "найкривавіший день насильства" з часів початку військового перевороту.

Незабаром генсек ООН Антоніу Гуттеріш "найрішучішим чином" засудив насильство на протестах в М'янмі і закликав військових втриматися від кровопролиття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Мьянма
NEWS
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"