ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Самый кровавый день протестов": силы безопасности Мьянмы убили более 100 демонстрантов

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 23:09
"Самый кровавый день протестов": силы безопасности Мьянмы убили более 100 демонстрантов Фото: протесты в Мьянме (twitter.com)
Автор: Инна Собора

В ходе протестов в субботу силы безопасности Мьянмы убили 114 человек. Это "самый кровавый день насилия" со времен военного переворота, который произошел в прошлом месяце.

Об этом сообщает Reuters.

В стране сегодня отмечали в День вооруженных сил. Старший генерал Мин Аунг Хлаинг, лидер хунты, заявил во время парада по случаю праздника, что военные будут "защищать людей" и "стремиться к демократии".

Новостной портал Myanmar Now сообщил, что 114 человек были убиты по всей стране в ходе подавления протестов.

По данным сайте, не менее 40 человек, в том числе 13-летняя девочка, были убиты в Мандалае и не менее 27 человек были убиты в Янгоне. Ранее сообщалось, что среди мертвых в Мандалае был мальчик пяти лет, но позже появились противоречивые сообщения о том, что он, возможно, выжил. Еще один 13-летний подросток был среди погибших в центральном районе Сагаин.

В результате жертв в субботу число мирных жителей, погибших после переворота, превысит 440 человек.

Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.

Напомним, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Также сообщалось, что Европейский союз готовится расширить санкции в отношении военных Мьянмы в ответ на переворот.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество протест Мьянма Жертвы
NEWS
Почти в два раза: Степанов объяснил отставание от плана COVID-вакцинации
Почти в два раза: Степанов объяснил отставание от плана COVID-вакцинации
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда