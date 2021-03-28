Гуттериш отреагировал на сотню смертей в Мьянме: крайне важно найти решение этого кризиса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш "самым решительным образом" осудил насилие на протестах в Мьянме. Он призвал военных удержатся от кровопролития.
Об этом говорится в заявлении генсека ООН.
В заявлении отмечается, что в субботу убиты десятки мирных жителей, включая детей и молодежь.
"Продолжающееся военное подавление, которое сегодня привело к самым высоким ежедневным жертвам с момента начала демонстраций против переворота в прошлом месяце, неприемлемо и требует твердого, единого и решительного международного ответа. Крайне важно найти безотлагательное решение этого кризиса", - заявил Гуттериш.
Генеральный секретарь вновь обратился с настоятельным призывом к военным воздерживаться от насилия и репрессий.
"Виновные в серьезных нарушениях прав человека, совершенных в Мьянме, должны быть привлечены к ответственности", - добавил генсек.
Напомним, в ходе протестов в субботу силы безопасности Мьянмы убили 114 человек.
РБК-Украина писало, что 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.