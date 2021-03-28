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Гуттериш отреагировал на сотню смертей в Мьянме: крайне важно найти решение этого кризиса

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 00:22
Гуттериш отреагировал на сотню смертей в Мьянме: крайне важно найти решение этого кризиса Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations)
Автор: Инна Собора

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш "самым решительным образом" осудил насилие на протестах в Мьянме. Он призвал военных удержатся от кровопролития.

Об этом говорится в заявлении генсека ООН.

В заявлении отмечается, что в субботу убиты десятки мирных жителей, включая детей и молодежь.

"Продолжающееся военное подавление, которое сегодня привело к самым высоким ежедневным жертвам с момента начала демонстраций против переворота в прошлом месяце, неприемлемо и требует твердого, единого и решительного международного ответа. Крайне важно найти безотлагательное решение этого кризиса", - заявил Гуттериш.

Генеральный секретарь вновь обратился с настоятельным призывом к военным воздерживаться от насилия и репрессий.

"Виновные в серьезных нарушениях прав человека, совершенных в Мьянме, должны быть привлечены к ответственности", - добавил генсек.

Напомним, в ходе протестов в субботу силы безопасности Мьянмы убили 114 человек.

РБК-Украина писало, что 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

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