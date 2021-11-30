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Соцзащита и четкие обязанности. Рада приняла закон о военных капелланах: что предполагает

Новина українською →
Киев, Вторник 30 ноября 2021 15:39
Соцзащита и четкие обязанности. Рада приняла закон о военных капелланах: что предполагает Фото: Рада приняла закон о военных капелланах (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная Рада приняла закон о военных капелланах. Документ предоставляет священнослужителям социальную защиту и определяет круг обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.

"Утвержден законопроект "О службе военного капелланства", - написала депутат в своем Facebook.

По ее словам, в документе нет ничего революционного, поскольку военніе капелланы уже находятся в воинских подразделениях Вооруженных сил Украины в качестве волонтеров.

Законопроект предоставляет военным капелланам:

  • социальную защиту наравне с военнослужащими;
  • определяет обязанности и задачи военных капелланов в войсках;
  • принципы, согласно которым они должны действовать;
  • запрещает выдачу оружия и боеприпасов военным капелланам, а также привлекать их к несению воинской службы, несовместимой их статусом;
  • определяет квоты конфессионального представительства в войсковых подразделениях;
  • утверждает создание советов военного капелланства в качестве совещательных органов при министерствах обороны и внутренних дел Украины.

Напомним, в мае текущего года Рада поддержала законопроект о военных капелланах, тогда за документ проголосовали 299 депутатов.

Отметим, в конце 2019 года, занимавший на тот момент пост первого замглавы Рады, Руслан Стефанчук анонсировал, что народные депутаты совместно с Офисом президента и Кабмином разрабатывают законопроект о статусе капелланов.

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