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В Офисе президента разработают законопроект о статусе капелланов

Новости » Политика     11.11.2019 - 14:08
В Офисе президента разработают законопроект о статусе капелланов
Фото: Офис президента (РБК-Украина)

По мнению Стефанчука, капелланы должны иметь соответствующий статус

Народные депутаты совместно с Офисом президента и представителями Кабинета министров нарабатывают законопроект о статусе капелланов. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Стефанчука, капелланы, находясь на передовой, должны иметь соответствующий статус.

"У нас есть инициатива от капелланов Украины с тем, что они хотят регламентировать свой статус. Мы сейчас сотрудничаем с офисом президента Украины и Кабинетом министров чтобы правильно выписать эти вещи. Потому что эти люди, которые помогают нашим защитникам на передовой должны иметь соответствующий статус", - заявил Стефанчук.

Отметим, Верховная рада восьмого созыва приняла за основу законопроект "О военном капелланстве" №10244-1. Однако в июле 2019 депутаты в 200 голосов провалили голосование за рассмотрение законопроекта во втором чтении. Вопрос был снят с рассмотрения.

Ранее в Офисе президента сообщили, что планируют начать работу над законопроектом о статусе военных капелланов.

Напомним, работа над законопроектом, о внедрении института капелланства в Вооруженных силах Украины и учреждениях пенитенциарной системы началась в 2013 году.

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