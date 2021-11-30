Соцзахист і чіткі обов'язки. Рада прийняла закон о військових капеланах: що передбачає
Верховна рада прийняла закон о військових капеланах. Документ надає священнослужителям соціальний захист і визначає коло обов'язків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови фракції "Слуга народу" Євгену Кравчук.
"Затверджено законопроєкт "Про службу військового капеланства", - написала депутат у своєму Facebook.
За її словами, в документі немає нічого революційного, оскільки військові капелани вже знаходяться у військових підрозділах Збройних сил України в якості волонтерів.
Законопроєкт надає військовим капеланам:
- соціальний захист нарівні з військовослужбовцями;
- визначає обов'язки і завдання військових капеланів у військах;
- принципи, згідно з якими вони повинні діяти;
- забороняє видачу зброї та боєприпасів військовим капеланам, а також залучати їх до несення військової служби, несумісної їх статусом;
- визначає квоти конфесійного представництва у військових підрозділах;
- затверджує створення рад військового капеланства як дорадчих органів при міністерствах оборони та внутрішніх справ України.
Нагадаємо, у травні поточного року Рада підтримала законопроект про військові капелани, тоді за документ проголосували 299 депутатів.
Відзначимо, в кінці 2019 року, який займав на той момент пост першого заступника Голови Ради, Руслан Стефанчук анонсував, що народні депутати спільно з офісом президента і Кабміном розробляють законопроект Про статус капеланів.