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Соцзахист і чіткі обов'язки. Рада прийняла закон о військових капеланах: що передбачає

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 15:39
Соцзахист і чіткі обов'язки. Рада прийняла закон о військових капеланах: що передбачає Фото: Рада прийняла закон про військові капелани (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада прийняла закон о військових капеланах. Документ надає священнослужителям соціальний захист і визначає коло обов'язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови фракції "Слуга народу" Євгену Кравчук.

"Затверджено законопроєкт "Про службу військового капеланства", - написала депутат у своєму Facebook.

За її словами, в документі немає нічого революційного, оскільки військові капелани вже знаходяться у військових підрозділах Збройних сил України в якості волонтерів.

Законопроєкт надає військовим капеланам:

  • соціальний захист нарівні з військовослужбовцями;
  • визначає обов'язки і завдання військових капеланів у військах;
  • принципи, згідно з якими вони повинні діяти;
  • забороняє видачу зброї та боєприпасів військовим капеланам, а також залучати їх до несення військової служби, несумісної їх статусом;
  • визначає квоти конфесійного представництва у військових підрозділах;
  • затверджує створення рад військового капеланства як дорадчих органів при міністерствах оборони та внутрішніх справ України.

Нагадаємо, у травні поточного року Рада підтримала законопроект про військові капелани, тоді за документ проголосували 299 депутатів.

Відзначимо, в кінці 2019 року, який займав на той момент пост першого заступника Голови Ради, Руслан Стефанчук анонсував, що народні депутати спільно з офісом президента і Кабміном розробляють законопроект Про статус капеланів.

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