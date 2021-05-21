Капелланам на Донбассе хотят предоставить статус военнослужащих
Верховная рада планирует предоставить статус военнослужащих капелланам на Донбассе. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4626.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 299 нардепов.
Документ предусматривает создание Службы военного капелланства и определяет ее структуру, подчинение и общую численность.
Закрепляется статус военных капелланов как военнослужащих, что предоставляет им соответствующие социальные гарантии. Устанавливаются требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.
Закон дает определение понятиям "духовно-религиозные потребности", "удовлетворение духовно-религиозных потребностей", "пастырское попечение", "консультирование командования по духовно-религиозным вопросам".
При этом документ четко разграничивает деятельность церкви и государства и определяет принципы, на которых осуществляется деятельность Службы военного капелланства. В законе прописаны функциональные обязанности военного капеллана как военного.
Вводятся соответствующие квоты конфессионального представительства в соответствии с потребностями личного состава с учетом поликонфесийности нашего государства.
Предусмотрено создание как совещательных органов Межконфессиональных советов по вопросам военного капелланства при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел.
Как писало РБК-Украина, в конце 2019 года первый замглавы Рады Руслан Стефанчук анонсировал, что народные депутаты совместно с Офисом президента и представителями Кабинета министров нарабатывают законопроект о статусе капелланов.
Напомним, в мае 2016 года пятый президент Петр Порошенко заявил, что в Украине существует мощное движение военных капелланов.