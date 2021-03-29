UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Соцвыплаты в карантин не должны повлиять на размер пенсий в будущем, - Лазебная

Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Министерство социальной политики думает над тем, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем пенсии людям. Сейчас в страховой стаж засчитывается получение пособий по частичной безработицы из-за карантина.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Она отметила, что до июня 2021 года физических лиц-предпринимателей 1-2 категории освободили от уплаты ЕСВ (единого социального взноса).

"Мы думаем также о том, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем людям пенсию, поэтому периоды получения всех пособий по частичной безработице во время пандемии мы засчитываем в страховой стаж. Кроме того, люди смогут доходы в период локдауна исключить при начислении пенсии, если они были низкие, чтобы они не тянули индивидуальный коэффициент зарплаты при исчислении пенсии вниз", - сообщила Лазебная.

Напомним, из-за льгот ФОПам в 2020 году Пенсионный фонд недополучил 4 миллиарда гривен.

Отметим, украинская власть решила возобновить компенсации физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые пострадали от карантина.

Также сообщалось, что в Минсоцполитики объяснили, как хотят сделать пенсии по 7 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пенсииСоцвыплатыКарантин
Читайте также
Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: кто и когда получит деньги
ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено в марте
Прогноз погоды