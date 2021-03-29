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Пенсионный фонд недополучил 4 млрд гривен из-за льготов для ФОПов в 2020 году

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 08:43
Пенсионный фонд недополучил 4 млрд гривен из-за льготов для ФОПов в 2020 году Фото: Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Министерстве социальной политики рассказали, что в прошлом году Пенсионный фонд недополучил 4 млрд гривен из-за льготов ФОПам из-за карантина. Для них, в частности, ввели новую социальную программу помощи на детей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Кроме того, по ее словам, освободили предпринимателей 1 и 2 категории и других самозанятых от уплаты социального взноса, при этом периоды неуплаты засчитали им в страховой стаж.

"Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным", - сообщила она.

Лазебная отметила, что поддерживая пенсионеров, власть поддерживает доходы домохозяйства.

"Когда мы таргетировали целевые группы, то увидели, что в 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, поддерживая пенсионеров, мы поддерживаем доходы домохозяйства. Как потом оказалось, к таким же выводам пришли в других странах", - добавила она.

Напомним, украинская власть решила возобновить компенсации физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые пострадали от карантина.

Основные условия компенсации за карантин прописаны в законопроекте, который Верховная рада рассмотрит 30 марта.

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