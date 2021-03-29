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Соцвиплати в карантин не повинні вплинути на розмір пенсій в майбутньому, - Лазебна

Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Міністерство соціальної політики думає над тим, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому пенсії людям. Зараз в страховий стаж зараховується отримання допомоги з часткового безробіття через карантин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.

Вона зазначила, що до червня 2021 року фізичних осіб-підприємців 1-2 категорії звільнили від сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску).

"Ми думаємо також про те, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому людям пенсію, тому періоди отримання допомоги по частковому безробіттю під час пандемії ми зараховуємо до страхового стажу. Крім того, люди зможуть доходи в період локдауну виключити при нарахуванні пенсії, якщо вони були низькі, щоб вони не тягнули індивідуальний коефіцієнт зарплати при обчисленні пенсії вниз", - повідомила Лазебна.

Нагадаємо, через пільги ФОПам в 2020 році Пенсійний фонд недоотримав 4 мільярди гривень.

Зазначимо, українська влада вирішила відновити компенсації фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам, які постраждали від карантину.

Також повідомлялося, що в Мінсоцполітики пояснили, як хочуть зробити пенсії по 7 тисяч гривень.

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Новини України пенсіїСоцвыплатыКарантин
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