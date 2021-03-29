Соцвыплаты в карантин не должны повлиять на размер пенсий в будущем, - Лазебная
Министерство социальной политики думает над тем, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем пенсии людям. Сейчас в страховой стаж засчитывается получение пособий по частичной безработицы из-за карантина.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила министр соцполитики Марина Лазебная.
Она отметила, что до июня 2021 года физических лиц-предпринимателей 1-2 категории освободили от уплаты ЕСВ (единого социального взноса).
"Мы думаем также о том, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем людям пенсию, поэтому периоды получения всех пособий по частичной безработице во время пандемии мы засчитываем в страховой стаж. Кроме того, люди смогут доходы в период локдауна исключить при начислении пенсии, если они были низкие, чтобы они не тянули индивидуальный коэффициент зарплаты при исчислении пенсии вниз", - сообщила Лазебная.
Напомним, из-за льгот ФОПам в 2020 году Пенсионный фонд недополучил 4 миллиарда гривен.
Отметим, украинская власть решила возобновить компенсации физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые пострадали от карантина.
Также сообщалось, что в Минсоцполитики объяснили, как хотят сделать пенсии по 7 тысяч гривен.