ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Соцвиплати в карантин не повинні вплинути на розмір пенсій в майбутньому, - Лазебна

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 09:14
Соцвиплати в карантин не повинні вплинути на розмір пенсій в майбутньому, - Лазебна Фото: Марина Лазебна (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Міністерство соціальної політики думає над тим, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому пенсії людям. Зараз в страховий стаж зараховується отримання допомоги з часткового безробіття через карантин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.

Вона зазначила, що до червня 2021 року фізичних осіб-підприємців 1-2 категорії звільнили від сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску).

"Ми думаємо також про те, щоб карантинні обмеження не знизили в майбутньому людям пенсію, тому періоди отримання допомоги по частковому безробіттю під час пандемії ми зараховуємо до страхового стажу. Крім того, люди зможуть доходи в період локдауну виключити при нарахуванні пенсії, якщо вони були низькі, щоб вони не тягнули індивідуальний коефіцієнт зарплати при обчисленні пенсії вниз", - повідомила Лазебна.

Нагадаємо, через пільги ФОПам в 2020 році Пенсійний фонд недоотримав 4 мільярди гривень.

Зазначимо, українська влада вирішила відновити компенсації фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам, які постраждали від карантину.

Також повідомлялося, що в Мінсоцполітики пояснили, як хочуть зробити пенсії по 7 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство пенсії Соцвыплаты Карантин
NEWS
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"