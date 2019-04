Соцсеть Twitter впервые удалила твит Трампа

Соцсеть Twitter впервые удалила твит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, поскольку в видеофайле была незаконно использована музыка из фильма о Бэтмене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Издание отмечает, что в двухминутном промо-видеоролике для предвыборной кампании президента США в 2020 году была использована песня Ганса Зиммера - Why Do We Fall? - из фильма о Бэтмене "Темный рыцарь возвращается". Подчеркивается, что песню использовали без разрешения на использование авторского права одного из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов Warner Bros Pictures.

"(Твит, - ред.) президента Трампа с видео был удален в Twitter из-за незаконного использования музыки из фильма о Бэтмене", - говорится в сообщении.

Добавим, твит удалили 9 апреля вечером, однако более одного миллиона людей успели его посмотреть.

Напомним, в марте Трамп заявил, что компании Facebook, Google и Twitter отдают явное предпочтение Демократической партии США. "Facebook, Google и Twitter, не говоря уже о коррумпированных медиа, очень явно на стороне радикальных левых демократов. Но не бойтесь, мы все равно победим, как и раньше!" - заявлял американский лидер.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце 2018 года глава США уже критиковал данные компании и обвинял их в том, что они отдают предпочтение Демократической партии США. "Facebook, Twitter и Google отличаются такой необъективностью и симпатией к демократам, что это смешно", - подчеркивал американский президент.