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Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в необъективности

Новости » Политика    18.12.2018 - 15:40
Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в необъективности
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в склонности к демократам

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, Twitter и Google и обвинил их в том, что они отдают предпочтение Демократической партии США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

"Facebook, Twitter и Google отличаются такой необъективностью и симпатией к демократам, что это смешно", - написал он.

Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в необъективности

Напомним, Трамп заявлял, что не боится угрозы импичмента. Он добавил, что в случае его импичмента народ бы восстал.

До этого член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Нэдлер заявлял, что если будет доказано, что Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании и стать основанием для импичмента

Также сообщалось, что по данным опроса Axios и Survey Monkey, в США чуть менее половины жителей выступают за то, чтобы Конгресс запустил процедуру импичмента Трампа

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