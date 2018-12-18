Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в необъективности

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в склонности к демократам

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, Twitter и Google и обвинил их в том, что они отдают предпочтение Демократической партии США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

"Facebook, Twitter и Google отличаются такой необъективностью и симпатией к демократам, что это смешно", - написал он.

Напомним, Трамп заявлял, что не боится угрозы импичмента. Он добавил, что в случае его импичмента народ бы восстал.

До этого член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Нэдлер заявлял, что если будет доказано, что Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании и стать основанием для импичмента.

Также сообщалось, что по данным опроса Axios и Survey Monkey, в США чуть менее половины жителей выступают за то, чтобы Конгресс запустил процедуру импичмента Трампа.