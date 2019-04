Соцмережа Twitter вперше видалила твіт Трампа

Соцмережа Twitter вперше видалила твіт президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, оскільки у відеофайлі була незаконно використана музика з фільму про Бетмена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Видання зазначає, що у двохвилинному промо-відеоролику для передвиборчої кампанії президента США у 2020 році була використана пісня Ганса Зіммера - Why Do We Fall? - з фільму про Бетмена "Темний лицар повертається". Підкреслюється, що пісню використали без дозволу на використання авторського права одного з найбільших концернів з виробництва фільмів і телесеріалів Warner Bros Pictures.

"(Твіт, - ред.) президента Трампа з відео був видалений у Twitter через незаконне використання музики з фільму про Бетмена", - сказано у повідомленні.

Додамо, що твіт видалили 9 квітня ввечері, однак понад один мільйон людей встигли його подивитися.

Нагадаємо, в березні Трамп заявив, що компанії Facebook, Google і Twitter віддають явну перевагу Демократичній партії США. "Facebook, Google і Twitter, не кажучи вже про корумповані медіа, дуже явно на боці радикальних лівих демократів. Але не бійтеся, ми все одно переможемо, як і раніше!" - заявляв американський лідер.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці 2018 року глава США вже критикував ці компанії і звинувачував їх у тому, що вони віддають перевагу Демократичній партії США. "Facebook, Twitter і Google відрізняються такою необ'єктивністю і симпатією до демократів, що це смішно", - підкреслював американський президент.