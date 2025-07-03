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У соцмережах розганяють фейк про мобілізацію в Одесі: у ТЦК показали підроблений "документ"

Четвер 03 липня 2025 18:06
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У соцмережах розганяють фейк про мобілізацію в Одесі: у ТЦК показали підроблений "документ" Фото: Одеський ТЦК та СП (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Тетяна Веремєєва

У соцмережах поширюють фейкову інформацію про нібито мобілізацію осіб із подвійним громадянством (Україна-Молдова) в Одесі та області. Ворожі Telegram-канали публікують сфальсифікований "документ".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр протидії дезінформації та Одеський обласний ТЦК та СП.

У чому суть фейку

У псевдодокументі йдеться про начебто призов громадян із подвійним громадянством. Проте, як наголосили в Одеському обласному ТЦК, це низькопробна підробка, а інформація у ній - дезінформація, спрямована на дестабілізацію.

Ознаки фейку:

  • фіктивний указ президента - документ посилається на вигаданий Указ №69/2025 від 24.02.2025. Насправді чинний указ із таким номером датований 5 лютого й стосується інших питань (офіційне джерело - president.gov.ua);
  • грубі порушення оформлення: вказано неіснуючу електронну адресу, використано неправильну структуру, підписано особою, яка не є керівником ТЦК;
  • мовні помилки та русизми - характерні для фейків, створених в рамках інформаційних атак РФ.

У соцмережах розганяють фейк про мобілізацію в Одесі: у ТЦК показали підроблений &quot;документ&quot;
Фальсифікований документ, який поширюють у соцмережах (Одеський обласний ТЦК та СП)

У чому мета поширення фейку

У ЦПД наголошують, що мета провокації - дискредитувати мобілізаційні заходи, викликати паніку та спекуляції на темі подвійного громадянства.

Водночас в Одеському ТЦК закликають громадян дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти повідомлення тільки в офіційних джерелах - на сайтах ЗСУ, Міноборони, сторінках ТЦК у соцмережах або гарячих лініях установ.

Раніше РБК-Україна писало, що російська пропаганда поширює фейк про нібито масову мобілізацію жінок в Україні з 1 вересня 2025 року. У Центрі протидії дезінформації це спростували: жодних рішень чи законопроєктів немає, інформація - вигадка з метою дестабілізації. Також розганяють deepfake із фейковою заявою віцепрем’єрки Стефанішиної про заборону виїзду жінок.

Також ми розповідали, що у соцмережах з’явилися фейки про нібито захоплення росіянами села Дачне на Дніпропетровщині. У Генштабі ЗСУ це спростували: бої тривають лише в межах Донецької області. Також у Центрі протидії дезінформації та Оперативному командуванні "Хортиця" наголосили - прориву військ РФ на Дніпропетровщину немає, йдуть запеклі бої біля адмінмежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Одеса Фейки Мобілізація в Україні
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