ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У мережі пишуть, що РФ "зайшла" в перше село на Дніпропетровщині: Генштаб спростовує

Дачне, Середа 02 липня 2025 11:13
UA EN RU
У мережі пишуть, що РФ "зайшла" в перше село на Дніпропетровщині: Генштаб спростовує Фото: Генштаб ЗСУ спростовує інформацію про захід росіян у Дачне на Дніпропетровщині (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

У соцмережах поширилися повідомлення російських пропагандистів, що нібито їхні війська зайшли у перше село на Дніпропетровщині - Дачне. В Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію спростували.

Про це РБК-Україна повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що напередодні в соцмережах з'явилися відео, опубліковане російськими пропагандистами. Вони підкріплені підписом про те, що війська РФ буцімто вже перебувають на території Дніпропетровської області, а саме в селі Дачне.

Так, з'явилося відео, на якому окупанти буцімто у Дачному займають бліндажі та вивішують прапори РФ. Російські пабліки заявляють, що село "повністю захоплене".

РБК-Україна звернулося за коментарем до Генерального штабу ЗСУ. Там повідомили виданню, що дані заяви противника є неправдою.

"Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області", - заявили в Генштабі ЗСУ.

У мережі пишуть, що РФ &quot;зайшла&quot; в перше село на Дніпропетровщині: Генштаб спростовуєСело Дачне Дніпропетровської області на мапі Deepstate

Війська РФ хочуть прорватися на Дніпропетровщину

Нагадаємо, як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, для Росії дуже важлива інформаційна хвиля. Тому ворожі війська намагаються "хоча б однією ногою" стати на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

30 червня 2025 року український OSINT-проєкт Deepstate повідомив, що на території Дніпропетровщини вже утворилася так звана "сіра" зона.

Втім, як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, прориву окупантів на Дніпропетровщину немає.

"Туди росіяни залітають на фпв-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні", - заявляв Коваленко.

Своєю чергою речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповідав, що прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано.

"Йдуть дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону", - говорив Трегубов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна в Україні Фейки Пропагандист
Новини
Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області
Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду