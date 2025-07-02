У мережі пишуть, що РФ "зайшла" в перше село на Дніпропетровщині: Генштаб спростовує

У соцмережах поширилися повідомлення російських пропагандистів, що нібито їхні війська зайшли у перше село на Дніпропетровщині - Дачне. В Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію спростували.

Про це РБК-Україна повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що напередодні в соцмережах з'явилися відео, опубліковане російськими пропагандистами. Вони підкріплені підписом про те, що війська РФ буцімто вже перебувають на території Дніпропетровської області, а саме в селі Дачне.

Так, з'явилося відео, на якому окупанти буцімто у Дачному займають бліндажі та вивішують прапори РФ. Російські пабліки заявляють, що село "повністю захоплене".

РБК-Україна звернулося за коментарем до Генерального штабу ЗСУ. Там повідомили виданню, що дані заяви противника є неправдою.

"Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області", - заявили в Генштабі ЗСУ.

Село Дачне Дніпропетровської області на мапі Deepstate

Війська РФ хочуть прорватися на Дніпропетровщину

Нагадаємо, як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, для Росії дуже важлива інформаційна хвиля. Тому ворожі війська намагаються "хоча б однією ногою" стати на адміністративний кордон Дніпропетровської області.