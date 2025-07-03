В соцсетях разгоняют фейк о мобилизации в Одессе: в ТЦК показали поддельный "документ"

В соцсетях распространяют фейковую информацию о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством (Украина-Молдова) в Одессе и области. Вражеские Telegram-каналы публикуют сфальсифицированный "документ".

В чем суть фейка

В псевдодокументе говорится о якобы призыве граждан с двойным гражданством. Однако, как отметили в Одесском областном ТЦК, это низкопробная подделка, а информация в ней - дезинформация, направленная на дестабилизацию.

Признаки фейка:

фиктивный указ президента - документ ссылается на вымышленный Указ №69/2025 от 24.02.2025. На самом деле действующий указ с таким номером датирован 5 февраля и касается других вопросов (официальный источник - president.gov.ua);

- документ ссылается на вымышленный Указ №69/2025 от 24.02.2025. На самом деле действующий указ с таким номером датирован 5 февраля и касается других вопросов (официальный источник - president.gov.ua); грубые нарушения оформления : указан несуществующий электронный адрес, использована неправильная структура, подписано лицом, не являющимся руководителем ТЦК;

: указан несуществующий электронный адрес, использована неправильная структура, подписано лицом, не являющимся руководителем ТЦК; языковые ошибки и русизмы - характерны для фейков, созданных в рамках информационных атак РФ.



Фальсифицированный документ, который распространяют в соцсетях (Одесский областной ТЦК и СП)

В чем цель распространения фейка

В ЦПД отмечают, что цель провокации - дискредитировать мобилизационные мероприятия, вызвать панику и спекуляции на теме двойного гражданства.

В то же время в Одесском ТЦК призывают граждан соблюдать информационную гигиену и проверять сообщения только в официальных источниках - на сайтах ВСУ, Минобороны, страницах ТЦК в соцсетях или горячих линиях учреждений.