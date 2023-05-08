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У соцмережах поширюють фейки про вимкнення світла: в "Укренерго" відреагували

Ілюстративне фото: у соцмережах поширюють фейки про вимкнення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У соціальних мережах з'явились повідомлення про нібито запровадження графіків відключення електроенергії в Україні. Проте це фейки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Укренерго" повідомляє, що у соцмережах з'явилася нова, поки невелика, хвиля бажаючих маніпулювати на чутливій темі електропостачання.

Так, окремі Telegram-канали зробили фейкове повідомлення про придумані ними графіки вимкнення світла, які нібито можна побачити, підписавшись на їхній канал.

Для створення видимості достовірності вони називали компанію "Укренерго" та навіть вигадали дату початку нібито відключень.

Проте це все брехня. Захиститися від таких фейків можна споживаючи інформацію виключно з перевірених джерел.

Так, "Укренерго" має офіційні сторінки в Telegram та Facebook.

"Наразі підстав говорити про запровадження графіків відключень немає", - запевняють в компанії.

Нагадаємо, Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку.

Окрім того, експерти оцінили, чи буде повернення графіків відключень світла влітку.

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Укренерговимкнення світлаЕлектроенергія