В соцсетях распространяют фейки об отключении света: в "Укрэнерго" отреагировали

"Укрэнерго" сообщает, что в соцсетях появилась новая, пока небольшая, волна желающих манипулировать на чувствительной теме электроснабжения.

Так, отдельные Telegram-каналы сделали фейковое сообщение о придуманных ими графиках отключения света, которые якобы можно увидеть, подписавшись на их канал.

Для создания видимости достоверности они называли компанию "Укрэнерго" и даже придумали дату начала якобы отключений.

Однако это все ложь. Защититься от таких фейков можно получая информацию исключительно из проверенных источников.

Так, у "Укрэнерго" есть официальные страницы в Telegram и Facebook.

"На данный момент оснований говорить о введении графиков отключений нет", - уверяют в компании.