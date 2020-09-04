Армия, церковь, президент: кому больше доверяют украинцы

Уровень доверия ко всем институтам власти находится в отрицательной плоскости
Украинцы чаще всего выражают доверие общественным организациям и структурам, обеспечивающих оборону страны и безопасность. Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Как отмечают социологи, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 года недоверии к Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 года не доверяли 72%; Верховной раде - 54% и 75% соответственно, президенту - 31% и 49% соответственно.
"То обстоятельство, что лидером недоверия являются государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), свидетельствует о высокий уровень отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что предопределяет негативную оценку гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан", - говорится в сообщении.
В какой степени Вы доверяете следующим социальным институтам?, %
|
|
Вовсе не
доверяю
|
Скорее
не доверяю
|
Скорее
доверяю
|
Полностью
доверяю
|
Трудно
ответить
|
Баланс
доверия-не
доверия*
|
Президент Украины
|
20,1
|
28,9
|
34,5
|
9,9
|
6,7
|
-4,6
|
Верховная Рада Украины
|
31,7
|
43,4
|
16,6
|
2,0
|
6,4
|
-56,5
|
Правительство Украины
|
32,1
|
39,9
|
19,2
|
1,9
|
7,0
|
-50,9
|
Государственный аппарат (чиновники)
|
36,5
|
41,2
|
13,3
|
1,4
|
7,5
|
-63,0
|
Вооруженные силы Украины
|
11,0
|
17,0
|
48,9
|
16,3
|
6,9
|
37,2
|
Государственная пограничная служба
|
12,4
|
26,6
|
42,7
|
9,0
|
9,3
|
12,7
|
Национальная гвардия Украины
|
14,3
|
25,0
|
40,5
|
8,6
|
11,7
|
9,8
|
Национальная полиция
|
18,8
|
39,1
|
28,4
|
4,6
|
9,1
|
-24,9
|
Служба безопасности Украины (СБУ)
|
23,9
|
31,9
|
27,8
|
3,3
|
13,2
|
-24,7
|
Государственное бюро расследований
(ГБР)
|
28,6
|
34,8
|
14,3
|
1,8
|
20,5
|
-47,3
|
Государственная служба
чрезвычайных ситуаций
|
15,8
|
17,8
|
40,2
|
13,1
|
13,1
|
19,7
|
Прокуратура
|
36,7
|
36,5
|
13,9
|
1,3
|
11,6
|
-58,0
|
Суды (судебная система в целом)
|
43,5
|
34,0
|
10,4
|
1,3
|
10,8
|
-65,8
|
Местный суд в вашем районе,
городе
|
31,5
|
36,0
|
16,4
|
1,6
|
14,4
|
-49,5
|
Верховный Суд
|
35,3
|
33,8
|
13,5
|
1,9
|
15,4
|
-53,7
|
Конституционный Суд Украины
|
31,9
|
32,7
|
16,5
|
1,8
|
17,1
|
-46,3
|
Министерство внутренних дел
|
33,1
|
33,9
|
18,8
|
1,9
|
12,3
|
-46,3
|
Национальное антикоррупционное
бюро Украины (НАБУ)
|
37,7
|
33,4
|
10,7
|
1,7
|
16,6
|
-58,7
|
Специализированный
антикоррупционная прокуратура
(САП)
|
39,2
|
31,3
|
9,5
|
1,1
|
18,9
|
-59,9
|
Национальное агентство по
вопросам предотвращения коррупции
(НАЗК)
|
39,4
|
30,2
|
9,3
|
0,7
|
20,3
|
-59,6
|
Антикоррупционный суд
|
40,0
|
29,8
|
9,3
|
1,1
|
19,9
|
-59,4
|
Патрульная полиция
|
20,4
|
33,8
|
32,5
|
2,7
|
10,5
|
-19,0
|
Уполномоченный Верховной
Рады по правам человека
(Омбудсмен)
|
17,1
|
23,4
|
27,0
|
3,8
|
28,8
|
-9,7
|
СМИ Украины
|
15,0
|
27,2
|
44,0
|
5,6
|
8,2
|
7,4
|
СМИ России
|
55,8
|
25,3
|
5,4
|
0,8
|
12,6
|
-74,9
|
Национальный банк Украины
|
23,1
|
39,1
|
23,8
|
1,7
|
12,3
|
-36,7
|
Коммерческие банки
|
28,4
|
38,5
|
19,9
|
1,7
|
11,5
|
-45,3
|
Профсоюзы
|
21,4
|
28,2
|
23,1
|
3,2
|
24,2
|
-23,3
|
Политические партии
|
30,7
|
40,2
|
12,6
|
2,6
|
13,9
|
-55,7
|
Общественные организации
|
12,2
|
24,0
|
41,0
|
5,9
|
16,8
|
10,7
|
Западные СМИ
|
18,0
|
25,5
|
28,8
|
4,8
|
23,0
|
-9,9
|
Церковь
|
10,3
|
15,1
|
44,1
|
18,9
|
11,6
|
37,6
|
Добровольческие батальоны
|
15,4
|
19,0
|
39,1
|
13,6
|
12,9
|
18,3
|
Волонтерские организации
|
7,7
|
16,7
|
46,6
|
16,3
|
12,8
|
38,5
*Разница между долей тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет
Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2022 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года президенту Владимиру Зеленскому не доверяло больше украинцев (50,9%), чем доверяло (41%).
Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2020 года большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. Рейтинг недоверия возглавил Арсен Аваков.