Армия, церковь, президент: кому больше доверяют украинцы

Украинцы чаще всего выражают доверие общественным организациям и структурам, обеспечивающих оборону страны и безопасность. Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 года недоверии к Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 года не доверяли 72%; Верховной раде - 54% и 75% соответственно, президенту - 31% и 49% соответственно.

"То обстоятельство, что лидером недоверия являются государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), свидетельствует о высокий уровень отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что предопределяет негативную оценку гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан", - говорится в сообщении.

В какой степени Вы доверяете следующим социальным институтам?, %

Вовсе не доверяю Скорее не доверяю Скорее доверяю Полностью доверяю Трудно ответить Баланс доверия-не доверия* Президент Украины 20,1 28,9 34,5 9,9 6,7 -4,6 Верховная Рада Украины 31,7 43,4 16,6 2,0 6,4 -56,5 Правительство Украины 32,1 39,9 19,2 1,9 7,0 -50,9 Государственный аппарат (чиновники) 36,5 41,2 13,3 1,4 7,5 -63,0 Вооруженные силы Украины 11,0 17,0 48,9 16,3 6,9 37,2 Государственная пограничная служба 12,4 26,6 42,7 9,0 9,3 12,7 Национальная гвардия Украины 14,3 25,0 40,5 8,6 11,7 9,8 Национальная полиция 18,8 39,1 28,4 4,6 9,1 -24,9 Служба безопасности Украины (СБУ) 23,9 31,9 27,8 3,3 13,2 -24,7 Государственное бюро расследований (ГБР) 28,6 34,8 14,3 1,8 20,5 -47,3 Государственная служба чрезвычайных ситуаций 15,8 17,8 40,2 13,1 13,1 19,7 Прокуратура 36,7 36,5 13,9 1,3 11,6 -58,0 Суды (судебная система в целом) 43,5 34,0 10,4 1,3 10,8 -65,8 Местный суд в вашем районе, городе 31,5 36,0 16,4 1,6 14,4 -49,5 Верховный Суд 35,3 33,8 13,5 1,9 15,4 -53,7 Конституционный Суд Украины 31,9 32,7 16,5 1,8 17,1 -46,3 Министерство внутренних дел 33,1 33,9 18,8 1,9 12,3 -46,3 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 37,7 33,4 10,7 1,7 16,6 -58,7 Специализированный антикоррупционная прокуратура (САП) 39,2 31,3 9,5 1,1 18,9 -59,9 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) 39,4 30,2 9,3 0,7 20,3 -59,6 Антикоррупционный суд 40,0 29,8 9,3 1,1 19,9 -59,4 Патрульная полиция 20,4 33,8 32,5 2,7 10,5 -19,0 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (Омбудсмен) 17,1 23,4 27,0 3,8 28,8 -9,7 СМИ Украины 15,0 27,2 44,0 5,6 8,2 7,4 СМИ России 55,8 25,3 5,4 0,8 12,6 -74,9 Национальный банк Украины 23,1 39,1 23,8 1,7 12,3 -36,7 Коммерческие банки 28,4 38,5 19,9 1,7 11,5 -45,3 Профсоюзы 21,4 28,2 23,1 3,2 24,2 -23,3 Политические партии 30,7 40,2 12,6 2,6 13,9 -55,7 Общественные организации 12,2 24,0 41,0 5,9 16,8 10,7 Западные СМИ 18,0 25,5 28,8 4,8 23,0 -9,9 Церковь 10,3 15,1 44,1 18,9 11,6 37,6 Добровольческие батальоны 15,4 19,0 39,1 13,6 12,9 18,3 Волонтерские организации 7,7 16,7 46,6 16,3 12,8 38,5

*Разница между долей тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2022 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года президенту Владимиру Зеленскому не доверяло больше украинцев (50,9%), чем доверяло (41%).

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2020 года большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. Рейтинг недоверия возглавил Арсен Аваков.