Украинцы дали оценку работы руководителей правоохранительных органов

Фото: акция против полицейского произвола (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рейтинг недоверия возглавил Арсен Аваков

По состоянию на июль 2020 года большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. В то же время значительная часть граждан вообще не знает, кто возглавляет те или иные структуры.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В частности, баланс позитивной/негативной оценки деятельности министра внутренних дел Арсена Авакова составляет -52%, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника - -41%, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого - -40%, генерального прокурора Ирины Венедиктовой - -39%, и.о. главы Государственного бюро расследований Александра Соколова - -33%, председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова - -30%.

Наиболее узнаваемым является Арсен Аваков - о нем ничего не слышали всего 3% респондентов, а самым неизвестным является и.о. главы ГБР Александр Соколов, о нем ничего не знают 37% опрошенных.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2022 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июля 2020 года работой Верховной рады довольны 10% украинцев, недовольны - 80%. Деятельностью Кабинета министров довольны 9%, недовольны - 77% респондентов.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", около половины украинцев (54%) считают, что с людьми надо быть очень осторожными, 30% респондентов считают, что большинству людей можно доверять, а 16% - не смогли ответить.