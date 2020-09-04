Армія, церква, президент: кому більше довіряють українці

Українці найчастіше висловлюють довіру громадським організаціям та тим структурам, що забезпечують оборону держави та безпеку. Усім іншим інститутам недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабінету міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то у липні 2020 року не довіряли 72%; Верховній раді - 54% та 75% відповідно, президенту - 31% і 49% відповідно.

"Та обставина, що лідером недовіри є державний апарат загалом (йому і чиновникам не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади і суспільством, що зумовлює негативну оцінку громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян", - йдеться в повідомленні.

Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інститутам?, %

Зовсім не довіряю Скоріше не довіряю Скоріше довіряю Повністю довіряю Важко відповісти Баланс довіри-не довіри* Президент України 20,1 28,9 34,5 9,9 6,7 -4,6 Верховна Рада України 31,7 43,4 16,6 2,0 6,4 -56,5 Уряд України 32,1 39,9 19,2 1,9 7,0 -50,9 Державний апарат (чиновники) 36,5 41,2 13,3 1,4 7,5 -63,0 Збройні сили України 11,0 17,0 48,9 16,3 6,9 37,2 Державна прикордонна служба 12,4 26,6 42,7 9,0 9,3 12,7 Національна гвардія України 14,3 25,0 40,5 8,6 11,7 9,8 Національна поліція 18,8 39,1 28,4 4,6 9,1 -24,9 Служба безпеки України (СБУ) 23,9 31,9 27,8 3,3 13,2 -24,7 Державне бюро розслідувань (ДБР) 28,6 34,8 14,3 1,8 20,5 -47,3 Державна служба з надзвичайних ситуацій 15,8 17,8 40,2 13,1 13,1 19,7 Прокуратура 36,7 36,5 13,9 1,3 11,6 -58,0 Суди (судова система в цілому) 43,5 34,0 10,4 1,3 10,8 -65,8 Місцевий суд у вашому районі, місті 31,5 36,0 16,4 1,6 14,4 -49,5 Верховний Суд 35,3 33,8 13,5 1,9 15,4 -53,7 Конституційний Суд України 31,9 32,7 16,5 1,8 17,1 -46,3 Міністерство внутрішніх справ 33,1 33,9 18,8 1,9 12,3 -46,3 Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 37,7 33,4 10,7 1,7 16,6 -58,7 Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 39,2 31,3 9,5 1,1 18,9 -59,9 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 39,4 30,2 9,3 0,7 20,3 -59,6 Антикорупційний суд 40,0 29,8 9,3 1,1 19,9 -59,4 Патрульна поліція 20,4 33,8 32,5 2,7 10,5 -19,0 Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) 17,1 23,4 27,0 3,8 28,8 -9,7 ЗМІ України 15,0 27,2 44,0 5,6 8,2 7,4 ЗМІ Росії 55,8 25,3 5,4 0,8 12,6 -74,9 Національний банк України 23,1 39,1 23,8 1,7 12,3 -36,7 Комерційні банки 28,4 38,5 19,9 1,7 11,5 -45,3 Профспілки 21,4 28,2 23,1 3,2 24,2 -23,3 Політичні партії 30,7 40,2 12,6 2,6 13,9 -55,7 Громадські організації 12,2 24,0 41,0 5,9 16,8 10,7 Західні ЗМІ 18,0 25,5 28,8 4,8 23,0 -9,9 Церква 10,3 15,1 44,1 18,9 11,6 37,6 Добровольчі батальйони 15,4 19,0 39,1 13,6 12,9 18,3 Волонтерські організації 7,7 16,7 46,6 16,3 12,8 38,5

*Різниця між часткою тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2022 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці червня 2020 року президенту Володимиру Зеленському не довіряло більше українців (50,9%), ніж довіряло (41%).

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у липні 2020 року більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів. Рейтинг недовіри очолив Арсен Аваков.