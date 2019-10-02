Социологи выяснили отношение украинцев к "формуле Штайнмайера"

Большинство украинцев (60%) не смогли оценить инициативу мирного урегулирования на Донбассе, известную как "формула Штайнмайера". Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 23% высказались против "формулы Штайнмайера", 18% - поддержали ее.

По данным опроса, введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента, поддерживают 55%, против - 26%.

Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей оккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают - 19%.

Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают - 27%.

Однако зато ряд инициатив относительно оккупированного Донбасса не пользуются поддержкой среди населения.

В частности, амнистию участников незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне группировок "ДНР" и "ЛНР" не поддерживают 48%, поддерживают - 27%.

Предоставление права местным советам оккупированных территорий создавать отряды народной милиции не поддерживают 43%, поддерживают - 27%.

Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российским контингентом не поддерживают 61%, поддерживают - только 17%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-25 сентября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Отметим, что, по условиям "формулы Штайнмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.

Вечером 1 октября под Офисом президента сотни активистов протестовали против подписания "формулы Штайнмайера". На митинг собрались представители различных политических и общественных формирований - "Национальный корпус", "Национальные дружины", ВО "Свобода". Несколько сот человек собрались и Майдане Независимости.