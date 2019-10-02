Соціологи з'ясували ставлення українців до "формули Штайнмайєра"

Більшість українців (60%) не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання на Донбасі, відому як "формула Штайнмайєра". Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 23% висловилися проти "формули Штайнмайєра", 18% - підтримали її.

За даними опитування, введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту, підтримують 55%, проти - 26%.

Проведення на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів після отримання контролю над окупованою територією підтримують 53%, не підтримують - 19%.

Проведення на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів під контролем ОБСЄ підтримують 43% опитаних, не підтримують - 27%.

Однак ряд ініціатив щодо окупованого Донбасу не користуються підтримкою серед населення.

Зокрема, амністію учасників незаконних збройних формувань, що воювали на стороні угруповань "ДНР" і "ЛНР" не підтримують 48%, підтримують - 27%.

Надання права місцевим радам окупованих територій створювати загони народної міліції не підтримують 43%, підтримують - 27%.

Введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, включаючи російським контингентом не підтримують 61%, підтримують - лише 17%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 21-25 вересня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайєра". Відзначимо, що, за умовами "формули Штайнмайєра", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

Увечері 1 жовтня під Офісом президента сотні активістів протестували проти підписання "формули Штайнмайєра". На мітинг зібралися представники різних політичних та громадських формувань - "Національний корпус", "Національні дружини", ВО "Свобода". Кілька сотень людей зібралися і Майдані Незалежності.