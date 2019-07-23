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Социологи назвали причины низкой явки на выборах в Раду

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 16:05
Социологи назвали причины низкой явки на выборах в Раду

Сезон отпусков существенно повлиял на явку

Низкая явка на внеочередных парламентских выборах объясняется двумя факторами. Об этом сообщается на странице Социологической группы "Рейтинг" в Facebook.

Как отмечается в сообщении, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 49,8% и выборы подтвердили, что на парламентские выборы ходит меньше избирателей, чем на президентские.

Кроме того, по расчетам социологов, не по месту регистрации (на отдыхе, за границей) находилось от 7 до 10% избирателей.

"Таким образом, период отпусков точно повлиял на итоговую явку", - говорится в сообщении.

Социологи назвали причины низкой явки на выборах в Радуratinggroup.ua

Напомним, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что явка меньше 50% на парламентских выборах для Украины это необычно низкий показатель. По мнению Радченко, мировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась Украины.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на вторую половину месяца планировали отпуск 24% граждан Украины. Треть планировали провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что имеют планы посетить другой регион Украины, 18% - уехать за границу.

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