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Соціологи назвали причини низької явки на виборах до Ради

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 16:05
Соціологи назвали причини низької явки на виборах до Ради

Сезон відпусток суттєво вплинув на явку

Низька явка на позачергових парламентських виборах пояснюється двома чинниками. Про це повідомляється на сторінці Соціологічної групи "Рейтинг" у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 49,8% і вибори підтвердили, що на парламентські вибори ходить менше виборців, ніж на президентські.

Крім того, за розрахунками соціологів, не за місцем реєстрації (на відпочинку, за кордоном) перебувало від 7 до 10% виборців.

"Отже період відпусток точно мав вплив на підсумкову явку", - йдеться в повідомленні.

Соціологи назвали причини низької явки на виборах до Радиratinggroup.ua

Нагадаємо, заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив що явка менше 50% на парламентських виборах для України це незвично низький показник. На думку Радченка, світова тенденція до зниження активності виборців торкнулася України.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на другу половину місяця планували відпустку 24% громадян України. Третина планували провести відпустку за місцем проживання, 37% зазначили, що мають плани відвідати інший регіон України, 18% - поїхати за кордон.

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