Соціолог розповів, який відсоток українців довіряють ТЦК

За його словами, в українському суспільстві чітко розрізняють військових, які воюють на фронті, служать у тилу та працюють у ТЦК, і ставлення до цих груп суттєво відрізняється.

"Довіра до тих, хто служить в ТЦК, не скажу, що є вкрай низькою, це десь близько третини, це багато, це більше, ніж у Верховної Ради і судів разом взятих. Але баланс довіри-недовіри негативний", - каже Антипович.

Соціолог підкреслив, що на сприйняття ТЦК значно впливають численні відео так званої "бусифікації", які активно поширюються в Телеграм-каналах і соцмережах.

"Це зовсім не сприяє позитивному ставленню. Довіра до ТЦК, оцінка роботи ТЦК дуже залежить від того, хто оцінює, чоловіки чи жінки, молоді чи старі і так далі", - сказав Антипович.

За його словами, діяльність територіальних центрів комплектування значно гірше оцінюють чоловіки, аніж жінки.

"Чоловіки гірше, ніж жінки, молоді гірше, ніж старше покоління. Ті, до кого ТЦК має більший стосунок, ті гірше й оцінюють", - підсумував соціолог.