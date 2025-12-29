Соціолог розповів, який відсоток українців довіряють ТЦК

Близько третини українців довіряють територіальним центрам комплектування (ТЦК), однак загальний баланс довіри-недовіри залишається негативним.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
За його словами, в українському суспільстві чітко розрізняють військових, які воюють на фронті, служать у тилу та працюють у ТЦК, і ставлення до цих груп суттєво відрізняється.
"Довіра до тих, хто служить в ТЦК, не скажу, що є вкрай низькою, це десь близько третини, це багато, це більше, ніж у Верховної Ради і судів разом взятих. Але баланс довіри-недовіри негативний", - каже Антипович.
Соціолог підкреслив, що на сприйняття ТЦК значно впливають численні відео так званої "бусифікації", які активно поширюються в Телеграм-каналах і соцмережах.
"Це зовсім не сприяє позитивному ставленню. Довіра до ТЦК, оцінка роботи ТЦК дуже залежить від того, хто оцінює, чоловіки чи жінки, молоді чи старі і так далі", - сказав Антипович.
За його словами, діяльність територіальних центрів комплектування значно гірше оцінюють чоловіки, аніж жінки.
"Чоловіки гірше, ніж жінки, молоді гірше, ніж старше покоління. Ті, до кого ТЦК має більший стосунок, ті гірше й оцінюють", - підсумував соціолог.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці ставляться до ТЦК. Так, згідно з опитуванням "Рейтингу", за останній рік ставлення погіршилося.
Тим часом в одному з нещодавніх звітів Сухопутних військ стверджується, що нібито більшість зі скандальних випадків щодо ТЦК були фейками або маніпуляціями, поширеними з метою зриву мобілізаційних процесів та ослаблення обороноздатності України.
Водночас підтвердилися лише 20 епізодів (9%) за результатами перевірок.
Водночас Міністерство оборони України вже тривалий час готує "кардинальну реформу" системи ТЦК.