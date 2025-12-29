RU

Социолог рассказал, какой процент украинцев доверяют ТЦК

Фото: Алексей Антипович (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Около трети украинцев доверяют территориальным центрам комплектования (ТЦК), однако общий баланс доверия-недоверия остается отрицательным.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, в украинском обществе четко различают военных, которые воюют на фронте, служат в тылу и работают в ТЦК, и отношение к этим группам существенно отличается.

"Доверие к тем, кто служит в ТЦК, не скажу, что крайне низкое, это где-то около трети, это много, это больше, чем у Верховной Рады и судов вместе взятых. Но баланс доверия-недоверия отрицательный", - говорит Антипович.

Социолог подчеркнул, что на восприятие ТЦК значительно влияют многочисленные видео так называемой "бусификации", которые активно распространяются в Телеграм-каналах и соцсетях.

"Это совсем не способствует позитивному отношению. Доверие к ТЦК, оценка работы ТЦК очень зависит от того, кто оценивает, мужчины или женщины, молодые или старые и так далее", - сказал Антипович.

По его словам, деятельность территориальных центров комплектования значительно хуже оценивают мужчины, чем женщины.

"Мужчины хуже, чем женщины, молодые хуже, чем старшее поколение. Те, к кому ТЦК имеет большее отношение, те хуже и оценивают", - подытожил социолог.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы относятся к ТЦК. Так, согласно опросу "Рейтинга", за последний год отношение ухудшилось.

Между тем в одном из недавних отчетов Сухопутных войск утверждается, что якобы большинство из скандальных случаев по ТЦК были фейками или манипуляциями, распространенными с целью срыва мобилизационных процессов и ослабления обороноспособности Украины.

В то же время подтвердились только 20 эпизодов (9%) по результатам проверок.

В то же время Министерство обороны Украины уже длительное время готовит "кардинальную реформу" системы ТЦК.

