Социолог рассказал, какой процент украинцев доверяют ТЦК

По его словам, в украинском обществе четко различают военных, которые воюют на фронте, служат в тылу и работают в ТЦК, и отношение к этим группам существенно отличается.

"Доверие к тем, кто служит в ТЦК, не скажу, что крайне низкое, это где-то около трети, это много, это больше, чем у Верховной Рады и судов вместе взятых. Но баланс доверия-недоверия отрицательный", - говорит Антипович.

Социолог подчеркнул, что на восприятие ТЦК значительно влияют многочисленные видео так называемой "бусификации", которые активно распространяются в Телеграм-каналах и соцсетях.

"Это совсем не способствует позитивному отношению. Доверие к ТЦК, оценка работы ТЦК очень зависит от того, кто оценивает, мужчины или женщины, молодые или старые и так далее", - сказал Антипович.

По его словам, деятельность территориальных центров комплектования значительно хуже оценивают мужчины, чем женщины.

"Мужчины хуже, чем женщины, молодые хуже, чем старшее поколение. Те, к кому ТЦК имеет большее отношение, те хуже и оценивают", - подытожил социолог.