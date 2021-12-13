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Социолог рассказал, какого политика украинцы хотят видеть у власти

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 13:19
Социолог рассказал, какого политика украинцы хотят видеть у власти Фото: директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, какого политика граждане хотят видеть у власти. Украинцы сейчас склоняются к среднему варианту между новым лицом и "старым" хозяйственником.

Об этом социолог рассказал в интервью РБК-Украина.

"После молодых и перспективных "зеленых" представителей власти был моментальный запрос на опыт и крепких хозяйственников. Но в то же время этот запрос начал смещаться в середину. Совсем "старого" политика избиратели назад уже не хотят. Хотят что-то усредненное - и новый, и опытный.", - пояснил Антипович.

Он отметил, что на сегодня не видит политика, который мог бы "выстрелить".

"Сегодня. А "выстреливает" лидер, а не какая-то отдельная черта. Украинец нуждается в развитии для государства и стабильности для себя лично. Политик должен предлагать прогресс в будущее - никакого взгляда в прошлое", - отметил Антипович.

Социолог подчеркнул, что универсальный запрос "жить по-новому" продолжает действовать.

"Универсальный запрос "жить по-новому" никуда не делся, уже третья "пятилетка" начнется с того самого. Первую "пятилетку" - тогда прожил сам Порошенко, вторую "пятилетку" живет сейчас Зеленский. И поверьте, третью "пятилетку" - это будет "жить по-новому" дальше, потому что возврата назад никто не хочет", - резюмировал эксперт.

Напомним, по словам директора "Рейтинга", в украинском парламенте появится больше партий, чем есть сейчас, после следующих выборов.

Отметим, что директор социологической группы "Рейтинг" также оценил появление новой монобольшинства в Раде со стороны любой политической силы.

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