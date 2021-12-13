Социолог рассказал, какого политика украинцы хотят видеть у власти
Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, какого политика граждане хотят видеть у власти. Украинцы сейчас склоняются к среднему варианту между новым лицом и "старым" хозяйственником.
Об этом социолог рассказал в интервью РБК-Украина.
"После молодых и перспективных "зеленых" представителей власти был моментальный запрос на опыт и крепких хозяйственников. Но в то же время этот запрос начал смещаться в середину. Совсем "старого" политика избиратели назад уже не хотят. Хотят что-то усредненное - и новый, и опытный.", - пояснил Антипович.
Он отметил, что на сегодня не видит политика, который мог бы "выстрелить".
"Сегодня. А "выстреливает" лидер, а не какая-то отдельная черта. Украинец нуждается в развитии для государства и стабильности для себя лично. Политик должен предлагать прогресс в будущее - никакого взгляда в прошлое", - отметил Антипович.
Социолог подчеркнул, что универсальный запрос "жить по-новому" продолжает действовать.
"Универсальный запрос "жить по-новому" никуда не делся, уже третья "пятилетка" начнется с того самого. Первую "пятилетку" - тогда прожил сам Порошенко, вторую "пятилетку" живет сейчас Зеленский. И поверьте, третью "пятилетку" - это будет "жить по-новому" дальше, потому что возврата назад никто не хочет", - резюмировал эксперт.
Напомним, по словам директора "Рейтинга", в украинском парламенте появится больше партий, чем есть сейчас, после следующих выборов.
Отметим, что директор социологической группы "Рейтинг" также оценил появление новой монобольшинства в Раде со стороны любой политической силы.