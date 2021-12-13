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Социолог рассказал, какие партии могут пройти в новую Раду

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 09:26
Социолог рассказал, какие партии могут пройти в новую Раду Фото: директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В украинском парламенте появится больше партий, чем есть сейчас, после следующих выборов. Однако, партия "Голос" может не пройти.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, открытием является партия Дмитрия Разумкова.

"Ее рейтинги достаточно высокие и на сегодня она однозначно преодолевает проходной барьер. Другое дело, что мы говорим с сегодня на сегодня. А как будет через два года - возможно, Разумков исчезнет с политического олимпа, с эфиров и на том будет все - мы же не знаем", - отметил Антипович.

Достаточно высокие показатели имеют еще партия Владимира Гройсмана, которая ориентирована на центр и запад. Это партия Евгения Мураева, которая ориентирована четко на восток. И это партия Игоря Смешко, которая ориентирована на условный центр, восток и немного на запад.

"Поддержка всех этих партий очень ситуативная. Это запрос на другой выбор, просто на другую политическую силу и другую политику, на новых лидеров, но с аспектом опыта", - отметил социолог.

Эти три партии имеют сейчас поддержку, выше 5%. У них примерно одинаковые показатели. Впрочем, рейтинги будут меняться.

"Остальные, как Радикальная партия Ляшко, УДАР Кличко, "Свобода", партия Шария - это уже вторая лига, в которых 2-4% поддержки. Пройдут ли в парламент, мне сейчас трудно говорить", - отметил он.

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