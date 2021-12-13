ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возможно ли появление нового монобольшинства в Раде: мнение социолога

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 декабря 2021 09:35
Возможно ли появление нового монобольшинства в Раде: мнение социолога Фото: директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович оценил появление нового монобольшинства в Раде со стороны любой политической силы. Он считает, что со следующими выборами этого не произойдет.

Об этом социолог рассказал в интервью РБК-Украина.

"В целом украинец имеет весьма низкий уровень политической культуры и является довольно инфантильным с точки зрения гражданского сознания, а это даже шире, чем политическое сознание. И соответственно, эта проблема - "каждый раз становимся на грабли " - всегда присутствует у украинцев", - рассказал Антипович.

По его словам, украинец, от большого очарования, таки получил прививку.

"Возьмем Виктора Ющенко, Майдан, 2004-2005 год - было и очарование, и разочарование, и реванш Виктора Януковича. Далее - Революция достоинства, победа Петра Порошенко и стремление "Жить по-новому", запрос на изменение системы. Ставка 50% в первом туре - это очень много, но Зеленский еще выше поднял эту ставку: 73% во втором туре - это не просто более чем 50% в первом, это труднее и ответственнее", - пояснил эксперт.

Он отметил, что последние выборы для украинцев были чрезвычайным очарованием: "политики станут ближе к народу", "мы выбираем такого же, как мы" и т. д.. Впрочем, по его словам, это очарование привело к большому разочарованию.

"Мы, конечно, снова зачаруемся перед следующими выборами, снова пойдем с надеждой на участке, но этот уровень очарования все-таки будет ниже. Поэтому от монобольшинства, я думаю, мы застрахованы. Но от очередного наступания на грабли - никогда. У украинца это национальная традиция, игра, ментальность - называйте как угодно", - подытожил Антипович.

Напомним, социолог также рассказал изданию, появится ли в украинском парламенте больше партий, нежели сейчас, после следующих выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент Рейтинг Верховная рада Выборы в Раду
NEWS
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Радикальных протестных настроений в Украине еще нет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Радикальных протестных настроений в Украине еще нет