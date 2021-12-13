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Соціолог розповів, якого політика українці хочуть бачити при владі

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 13:19
Соціолог розповів, якого політика українці хочуть бачити при владі Фото: директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів, якого політика громадяни хочуть бачити при владі. Українці наразі схиляються до середнього варіанту між новим обличчям та "старим" господарником.

Про це соціолог розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Після молодих і перспективних "зелених" представників влади був моментальний запит на досвід і міцних господарників. Але водночас цей запит почав зміщуватися в середину. Геть "старого" політика виборці назад вже не хочуть. Хочуть щось усереднене - і новий, і досвідчений", - пояснив Антипович.

Він зазначив, що на сьогодні не бачить політика, який може "вистрілити".

"Сьогодні. А "вистрілює" лідер, а не якась окрема риса. Українець потребує розвитку для держави і стабільності для себе особисто. Політик має пропонувати поступ в майбутнє - ніякого погляду в минуле", - зазначив Антипович.

Соціолог наголосив, що універсальний запит "жити по-новому" продовжує діяти.

"Універсальний запит "жити по-новому" нікуди не дівся, вже третя "п'ятирічка" почнеться з того самого. Першу "п'ятирічку" - тоді прожив сам Порошенко, другу "п'ятирічку" живе зараз Зеленський. І повірте, третя "п'ятирічка" - це буде "жити по-новому" далі, тому що повернення назад ніхто не хоче", - резюмував експерт.

Нагадаємо, за словами директора "Рейтингу", в українському парламенті з'явиться більше партій, аніж є зараз, після наступних виборів.

Зазначимо, що директор соціологічної групи "Рейтинг" також оцінив появу нової монобільшості в Раді з боку будь-якої політичної сили.

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