Соціолог розповів, якого політика українці хочуть бачити при владі

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів, якого політика громадяни хочуть бачити при владі. Українці наразі схиляються до середнього варіанту між новим обличчям та "старим" господарником.

"Після молодих і перспективних "зелених" представників влади був моментальний запит на досвід і міцних господарників. Але водночас цей запит почав зміщуватися в середину. Геть "старого" політика виборці назад вже не хочуть. Хочуть щось усереднене - і новий, і досвідчений", - пояснив Антипович.

Він зазначив, що на сьогодні не бачить політика, який може "вистрілити".

"Сьогодні. А "вистрілює" лідер, а не якась окрема риса. Українець потребує розвитку для держави і стабільності для себе особисто. Політик має пропонувати поступ в майбутнє - ніякого погляду в минуле", - зазначив Антипович.

Соціолог наголосив, що універсальний запит "жити по-новому" продовжує діяти.

"Універсальний запит "жити по-новому" нікуди не дівся, вже третя "п'ятирічка" почнеться з того самого. Першу "п'ятирічку" - тоді прожив сам Порошенко, другу "п'ятирічку" живе зараз Зеленський. І повірте, третя "п'ятирічка" - це буде "жити по-новому" далі, тому що повернення назад ніхто не хоче", - резюмував експерт.