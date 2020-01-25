Сотрудников торгового представительства РФ в Японии подозревают в краже секретных данных

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Их подозревают в приобретении секретных коммерческих данных у бывшего работника компании SoftBank

Власти Японии обратились в посольство России в Токио с просьбой способствовать явке в полицию двух сотрудников российского торгпредства, которых подозревают в приобретении секретных коммерческих данных у бывшего работника телекоммуникационной компании SoftBank. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным газеты Mainichi, полиция задержала 48-летнего сотрудника, который признал, что в феврале 2019 года скачал с сервера компании конфиденциальную информацию и передал ее россиянам. Кроме того, он признал, что пошел на этот шаг, поскольку нуждался в деньгах, которые получил от сотрудников российского торгпредства наличными. Он также назвал полиции имена своих контрагентов.

Газета Sankei, один из них остается действующим сотрудником, обладающим "дипломатическими привилегиями". Второй, по данным издания, вернулся в Россию в 2017 году, однако не имеет отношение к этой истории.

Напомним, правоохранители обнаружили и блокировали деятельность преступной группы, которая незаконно продавала секретную информацию, в том числе военного характера.