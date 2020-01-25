Співробітників торгового представництва РФ в Японії підозрюють в крадіжці секретних даних

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Їх підозрюють у придбанні секретних комерційних даних у колишнього працівника компанії SoftBank

Влада Японії звернулась в посольство Росії в Токіо з проханням сприяти явки в поліцію двох співробітників російського торгпредства, яких підозрюють у придбанні секретних комерційних даних у колишнього працівника телекомунікаційної компанії SoftBank. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними газети Mainichi, поліція затримала 48-річного співробітника, який визнав, що в лютому 2019 року скачав з сервера компанії конфіденційну інформацію і передав її росіянам. Крім того, він визнав, що пішов на цей крок, оскільки потребував грошей, які отримав від співробітників російського торгпредства готівкою. Він також назвав поліції імена своїх контрагентів.

Газета Sankei, один з них залишається чинним співробітником, що володіє "дипломатичними привілеями". Другий, за даними видання, повернувся в Росію в 2017 році, однак не має відношення до цієї історії.

Нагадаємо, правоохоронці виявили та блокували діяльність злочинної групи, яка незаконно продавала секретну інформацію, у тому числі військового характеру.