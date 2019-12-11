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СБУ блокировала продажу секретной военной информации

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 17:15
СБУ блокировала продажу секретной военной информации
Фото: обыски (ssu.gov.ua)

Покупателями секретной информации были также представители России

Правоохранители обнаружили и блокировали деятельность преступной группы, которая незаконно продавала секретную информацию, в том числе военного характера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установили оперативники, четверо жителей Ивано-Франковской области создали сайт, размещенный на зарубежном сервисе, с помощью которого предлагали купить информацию с ограниченным доступом.

Среди массивов незаконно полученных данных, были также сведения о закупке и перемещении военной техники. Покупателями информации, в частности, были представители Российской Федерации.

"Задокументировано, что только к одному из "сервисов" злоумышленников были подключены почти 50 заказчиков. По предварительной информации, среди покупателей были также представители РФ. Фигурантов дела задержали во время продажи одной из баз данных в Ивано-Франковске", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что во время обысков и следственных действий правоохранители виявиили компьютерную технику с базами данных, которые находятся в собственности государства и имеют ограниченный доступ.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле оперативники СБУ блокировали продажу конфиденциальной информации о пересечении границы. Незаконная деятельность была организована бывшим сотрудником Госпогранслужбы.

Кроме того, британские спецслужбы заподозрили Россию в причастности к похищению секретных документов о переговорах между Лондоном и Вашингтоном. Секретные документы в итоге оказались в социальной сети Reddit и на трех интернет-сайтах Германии.

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