Сотрудники посольства США в Украине перебудут ночь в Польше, - Блинкен

"Наши коллеги, которые недавно переехали во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг", - написал Блинкен.

Он также повторил призыв к американцам немедленно покинуть страну, заявив, что ситуация с безопасностью в стране по-прежнему остается непредсказуемой, и предупредил, что она может ухудшиться "внезапно".

"Существует высокая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие воздушные перевозки. Российские войска продолжают приближаться к границе, что похоже на планирование вторжения, которое может произойти в любой момент", - добавил Блинкен.

Отметим, ранее в СМИ уже появлялась информация, что США временно переводят всех сотрудников Госдепартамента из Украины в Польшу из соображений безопасности. После в Вашингтоне это официально подтвердили.