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Сотрудники посольства США в Украине перебудут ночь в Польше, - Блинкен

Автор: Мария Кучерявец

Сотрудники посольства США в Украине, которые недавно переехали из Киева во Львов, перебудут ночь в Польше. Решение принято по соображениям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter.

"Наши коллеги, которые недавно переехали во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг", - написал Блинкен.

Он также повторил призыв к американцам немедленно покинуть страну, заявив, что ситуация с безопасностью в стране по-прежнему остается непредсказуемой, и предупредил, что она может ухудшиться "внезапно".

"Существует высокая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие воздушные перевозки. Российские войска продолжают приближаться к границе, что похоже на планирование вторжения, которое может произойти в любой момент", - добавил Блинкен.

Отметим, ранее в СМИ уже появлялась информация, что США временно переводят всех сотрудников Госдепартамента из Украины в Польшу из соображений безопасности. После в Вашингтоне это официально подтвердили.

Напомним, ранее США объявили о временном переносе посольств из Киева во Львов. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что перенос посольства не подрывает американскую поддержку Украины.

Добавим, НАТО временно закрыло представительство в Киеве, а сотрудников перевели во Львов и Брюссель.

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КиевСоединенные Штаты АмерикиЛьвовПольшаЭнтони БлинкенВойска РФВторжение России в Украину