Співробітники посольства США в Україні перебудуть ніч у Польщі, - Блінкен

"Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", - написав Блінкен.

Він також повторив заклик до американців негайно залишити Україну, заявивши, що ситуація з безпекою в країні, як і раніше, залишається непередбачуваною, і попередив, що вона може погіршитися "раптово".

"Існує висока ймовірність того, що будь-які російські військові операції серйозно обмежать комерційні повітряні перевезення. Російські війська продовжують наближатися до кордону, що схоже на планування вторгнення, яке може статися будь-якої миті", - додав Блінкен.

Зазначимо, раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі з міркувань безпеки. Після у Вашингтоні це офіційно пітвердили.