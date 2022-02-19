НАТО временно закрыло свое представительство в Киеве

НАТО временно закрыло представительство в Киеве. Сотрудников перевели во Львов и Брюссель.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель НАТО.

Он заявил, что НАТО и союзники следят и оценивают ситуацию крайне тщательно, и продолжают принимать все необходимые меры.

"Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, поэтому сотрудники были перемещены во Львов и Брюссель", - отметили в Альянсе.

В то же время там уточнили, что офисы НАТО продолжают свою деятельность в Украине.

"Мы продолжаем призывать Россию к деэскалации и выбору пути дипломатии", - резюмировал собеседник.