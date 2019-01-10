Сотрудники компании "Вода Донбасса" попали под обстрел, есть пострадавшие

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Кроме того, поврежден автомобиль компании

Сотрудники компании "Вода Донбасса" сегодня, 10 января 2019 года, попали под обстрел в районе села Крутая Балка (Донецкая область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте компании.

Как сообщается, в результате обстрела пострадали три человека. Кроме того, был поврежден автомобиль компании.

"Сегодня в районе села Крутая Балка во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода были ранены три сотрудника компании. Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент уточняется характер ранений сотрудников компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 9 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Кроме того, в Минобороны сообщали, что сегодня, 10 января, боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минском минометов.

Как писало РБК-Украина, на следующей неделе Донбасс посетит глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.