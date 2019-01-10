Глава ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе

Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчак намерен "сосредоточиться на возможностях для диалога"

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Украину на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение словацкого представительства при ОБСЕ в Twitter.

"Мирослав Лайчак только что объявил, что посетит Украину на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Лайчак намерен "сосредоточиться на возможностях для диалога".

"Если есть какой-либо способ немедленно облегчить ситуацию для людей на местах, мы должны сделать это", - заявил глава ОБСЕ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал визит иностранных министров на Донбасс. Он не сообщил, о министрах каких стран идет речь. Вместе с тем, он отметил, что Донбасс, в частности, посетит руководитель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Как писало РБК-Украина, по данным Минобороны Украины активность боевиков на Донбассе вчера, 9 января, оставалась на низком уровне - зафиксировано 2 обстрела украинских позиций со стороны боевиков. Сегодня утром, 10 января, боевики открывали огонь один раз - из запрещенных минометов 82-го калибра.